Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал свои слова о том, что «Спартаку» нечего терять в противостоянии с «Бенфикой».

Накануне на официальном сайте «Спартака» вышло интервью Витории, в котором тренер сказал следующее: «Наше небольшое преимущество в том, что нам нечего терять».

— Все дело в игровом духе, который будет у команд, — сказал Витория на предматчевой пресс-конференции. — Мы выйдем на игру, полностью уверенными в своих силах и с горящими глазами. Мы понимаем ситуацию: впереди Лига чемпионов, это отличная возможность показать свой уровень. Мы хотим пройти, хотим играть там. Это мечта всех игроков и всех тренеров.

Сравнивая текущую историю «Спаратка» и «Бенфики», мы понимаем, что на них давление гораздо больше. Дело в том, что в прошлом году они не вышли в групповой этап, а мы начинаем этот сезон с чистого листа. Мы дадим бой и будем биться до конца. Предъявляем сами себе самые высокие требования.

Мы являемся очень положительной командой: вы видели, сколько моментов мы создали в предыдущих матчах. Будем играть в свой футбол. Страха не будет, не будет «автобуса» в нашем исполнении.

Матч «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа. Начало — в 20.00 (мск).