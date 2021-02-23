«Атлетико» — «Челси»: онлайн трансляция матча Лиги Чемпионов
21:15
Сегодня, 23 февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Атлетико» на своем поле примет «Челси». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.
В последний раз команды играли друг с другом в 2017 году, в рамках группового турнира ЛЧ. Тогда одна встреча завершилась в ничью, а вторую лондонцы выиграли 2:1.
Следить за матчем «Атлетико» — «Челси» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Челси»
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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