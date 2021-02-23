Сегодня, 23 февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Атлетико» на своем поле примет «Челси». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В последний раз команды играли друг с другом в 2017 году, в рамках группового турнира ЛЧ. Тогда одна встреча завершилась в ничью, а вторую лондонцы выиграли 2:1.

Следить за матчем «Атлетико» — «Челси» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Челси»