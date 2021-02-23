Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Атлетико» — «Челси»: онлайн трансляция матча Лиги Чемпионов

21:15
«Атлетико» на своем поле примет «Челси». Фото twitter.com/Atleti
«Атлетико» на своем поле примет «Челси». Фото twitter.com/Atleti
Теги:

Сегодня, 23 февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Атлетико» на своем поле примет «Челси». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В последний раз команды играли друг с другом в 2017 году, в рамках группового турнира ЛЧ. Тогда одна встреча завершилась в ничью, а вторую лондонцы выиграли 2:1.

Следить за матчем «Атлетико» — «Челси» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Челси»

Атлетико — Челси

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10702
Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир