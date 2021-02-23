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Гюндоган уверен, что «Боруссия» в удачный день может победить кого угодно

20:34
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

«Я пристально следил за менхенгладбахской «Боруссией» в последние несколько месяцев, и могу сказать, что у них превосходная команда с отличным боевым настроем, — цитирует Гюндогана официальный сайт УЕФА 23 февраля. — В свой день они могут победить кого угодно. Мы уже видели это в матче группового этапа с «Шахтером». Это мастеровитая и очень энергичная команда, которая знает, что такое драйв».

Матч «Боруссия» — «Манчестер Сити» состоится 24 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029470--monchengladbach-vs-man-city/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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