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«Скептики — не моя проблема». Николич ответил критикам «Локомотива»

14:18
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии» (27 октября, Москва) сообщил, что не обращает внимание на скептиков.

— Скепсис в отношении нас? Это нормально, всегда есть в футболе. Это не моя работа — отвечать тем, кто в нас не верит. Не моя проблема. Я должен работать с командой, чтобы она показывала себя на поле. Наша работа — футбол. Впереди — лучшая команда Европы. Это хорошая возможность посмотреть топ-футбол. И посмотреть, как русская команда будет играть с сильнейшей командой Европы. Я этому рад. (Наталья Юрина)

В матче 1-го тура «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2).

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