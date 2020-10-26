Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии» (27 октября, Москва) сообщил, что не обращает внимание на скептиков.

— Скепсис в отношении нас? Это нормально, всегда есть в футболе. Это не моя работа — отвечать тем, кто в нас не верит. Не моя проблема. Я должен работать с командой, чтобы она показывала себя на поле. Наша работа — футбол. Впереди — лучшая команда Европы. Это хорошая возможность посмотреть топ-футбол. И посмотреть, как русская команда будет играть с сильнейшей командой Европы. Я этому рад. (Наталья Юрина)

В матче 1-го тура «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2).