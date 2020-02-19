Симеоне уверен, что у Лоди большое будущее
02:31
Главный тренер «Атлетико"? Диего Симеоне после победы над «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил игру защитника Ренана Лоди. 21-летний бразилец был признан лучшим игроком встречи.
— Лоди показал на что он способен, он и раньше это показывал, — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне. — Теперь ему надо продолжать это делать, не останавливаться. Уверен, что он еще не раз покажет себя в будущем.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027125--atletico-vs-liverpool/?iv=true
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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