Симеоне уверен, что у Лоди большое будущее

Главный тренер «Атлетико"? Диего Симеоне после победы над «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил игру защитника Ренана Лоди. 21-летний бразилец был признан лучшим игроком встречи.

— Лоди показал на что он способен, он и раньше это показывал, — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне. — Теперь ему надо продолжать это делать, не останавливаться. Уверен, что он еще не раз покажет себя в будущем.