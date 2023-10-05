Симеоне — о победе над «Фейеноордом»: «Это был очень трудный матч»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Фейеноордом» (3:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это был очень трудный матч. Мы знали, что нам предстоит противостоять очень хорошему сопернику, быстрой, опасной команде, в которой много молодых игроков. И это именно то, с чем мы столкнулись», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

«Атлетико» с 4 очками возглавил группу Е, а «Фейеноорд» занимает 3-ю строчку (3 очка).