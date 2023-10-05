Хау: «В Лиге чемпионов очень много матчей, но мы сделали небольшой шаг вперед»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу над «ПСЖ» (4:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы надеемся, что это придаст нам уверенности, которая необходима для успеха в конкурентной борьбе. Только добиваясь успеха, можно доказать себе это. В этом турнире очень много матчей, но мы сделали небольшой шаг вперед», — цитирует пресс-служба УЕФА Хау.

«Ньюкасл» с 4 очками вышел на первое место в группе F. «ПСЖ» (3 очка) опустился на вторую строчку.