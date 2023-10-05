Энрике: «Считаю, что счет в матче с «Ньюкаслом» несправедлив»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (1:4) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы начали с хорошим настроем, справились с прессингом «Ньюкасла», у Дембеле был реальный шанс в дебюте. Честно говоря, я считаю, что счет несправедлив, но хочу поздравить «Ньюкасл», который играл очень хорошо», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

«Ньюкасл» с 4 очками вышел на первое место в группе F. «ПСЖ» (3 очка) опустился на вторую строчку.