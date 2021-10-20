Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Симеоне объяснил, почему не пожал руку Клоппу после поражения от «Ливерпуля»

08:24
Теги:

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснил, почему не стал пожимать руку наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу после поражения от мерсисайдцев (2:3) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Я обычно никому не пожимаю руку после матча, потому что мне не нравится эта традиция. Не считаю, что нужно это делать. Впрочем, в следующий раз, когда я встречусь с Юргеном, я обязательно поприветствую его.

Это был трудный матч против сильного соперника, который обычно побеждает и много забивает. Мы начали матч совсем не так, как планировали. После второго пропущенного мяча у нас стало что-то получаться. У нас были шансы выйти вперед в счете, у нас было преимущество, но вратарь «Ливерпуля» отлично проявил себя. Мы хорошо перестроились на игру в меньшинстве. В прошлом туре мы были в большинстве против «Милана», теперь мы остались в меньшинстве. Мы не видели поводов для удаления, но судья видел, поэтому мы остались вдесятером», — приводит Marca слова Симеоне.

Сразу после финального свистка Симеоне убежал в подтрибунное помещение, в то время как Клопп пожал руки футболистам и остальному персоналу «Атлетико», проходившим мимо него.

«Атлетико» занимает второе место в группе B с 4 очками в 3 матчах, «Ливерпуль» лидирует с 9 очками в 3 играх.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/champions-league/atletico-liverpool-directo/2021/10/19/01_0103_20211019_175_14.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
В каких продуктах содержатся углеводы?
Эксперт из США предупредил о риске войны с Россией из-за Белоруссии
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры