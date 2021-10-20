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Симеоне не пожал руку Клоппу после матча «Атлетико» — «Ливерпуль». Видео

01:33
Юрген Клопп. Фото Reuters
Юрген Клопп. Фото Reuters
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«Атлетико» проиграл «Ливерпулю» (2:3) в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов. После финального свиска главный тренер мадридской команды Диего Симеоне не пожал руку коллеге Юргену Клоппу, который тренирует «красных».

Аргентинский специалист сразу после завершения игры отправился в подтрибунное помещение.

Напомним, что «Атлетико» вновь сыграет против «Ливерпуля» через 2 недели на стадионе в Ливерпуле. Это будет матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры