«Атлетико» проиграл «Ливерпулю» (2:3) в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов. После финального свиска главный тренер мадридской команды Диего Симеоне не пожал руку коллеге Юргену Клоппу, который тренирует «красных».

Аргентинский специалист сразу после завершения игры отправился в подтрибунное помещение.

Simeone left without shaking Klopp's hand and Klopp was NOT happy.



They play at Anfield on November 3 ?



(via @btsportfootball) pic.twitter.com/bICVC9AokQ — B/R Football (@brfootball) October 19, 2021

Напомним, что «Атлетико» вновь сыграет против «Ливерпуля» через 2 недели на стадионе в Ливерпуле. Это будет матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.