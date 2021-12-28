Чернышенко: «Нет сомнений, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов на высшем уровне»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о развитии спортивной отрасли в стране. По его словам, несмотря на ковид-ограничения, люди занимаются спортом, а количество крупных соревнований увеличилось.

«Президент поставил нам задачу, чтобы к 2030 году 70% жителей страны регулярно занимались спортом. Мы идем к этой цели, — отметил Чернышенко. — Сегодня 63 миллиона россиян уже регулярно занимаются спортом. Несмотря на очевидные ковид-ограничения, можно сказать, что спортивная отрасль восстановилась. По сравнению с 2019 годом количество всероссийских соревнований увеличилось на 5%, а межрегиональные — на 15%.

Масштабными событиями у нас стали ЧМ по пляжному футболу, ралли «Шелковый путь», Гран-при России Формулы-1 и матчи Евро-2020. Мы ждем финал лиги чемпионов. Нет сомнений, что наша северная столица примет его на высшем уровне. Не менее зрелищным будет ЧМ по волейболу. А также ждем ЧМ по плаванию на открытой воде в Казани".

Чернышенко добавил, что на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году будет выделено из федерального бюджета 70 миллиардов рублей.

«С каждым годом заниматься спортом в России становится удобнее и комфортнее. Создается инфраструктура, — добавил Чернышенко. — В этом году мы возвели 77 спортивных объектов. Было оборудовано 200 площадок ГТО, 23 футбольных поля. В следующем году планируем возвести 110 спортивных объектов. Также мы организовываем поддержку некоммерческих спортивных организаций. В этом году поддержку получили 29 таких организаций. В виде грантов было направлено почти 200 миллионов рублей. В следующем году планируем поддержать около 40 НКО.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».