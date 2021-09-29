Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Шериф» «забрал» корону у «Реала»

02:04
Теги:

На официальной странице «Шерифа» в Facebook опубликована эмблема команды. К ней добавлена корона — такая же, как у мадридского «Реала».

«Шериф» обыграл «Реал» в Лиге чемпионов со счетом 2:1. Единственный мяч у «Реала» с пенальти забил Карим Бензема. У гостей отличились Джасур Яхшибоев и Себастьен Тилль.

19 октября команда проведет следующий матч в ЛЧ против «Интера». «Шериф» лидирует в своей группе с шестью очками. У «Реала» три очка и второе место.

Реал — Шериф

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Шериф» открыл счет в матче с «Реалом»
Месси забил первый гол в составе «ПСЖ»
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
«Не переживайте за наше падение!» Медведева и Милохин — о дебюте в «Ледниковом периоде»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры