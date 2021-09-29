«Шериф» «забрал» корону у «Реала»
02:04
На официальной странице «Шерифа» в Facebook опубликована эмблема команды. К ней добавлена корона — такая же, как у мадридского «Реала».
«Шериф» обыграл «Реал» в Лиге чемпионов со счетом 2:1. Единственный мяч у «Реала» с пенальти забил Карим Бензема. У гостей отличились Джасур Яхшибоев и Себастьен Тилль.
19 октября команда проведет следующий матч в ЛЧ против «Интера». «Шериф» лидирует в своей группе с шестью очками. У «Реала» три очка и второе место.
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