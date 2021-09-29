Идрисса Гей признался, что его гол получился случайным
02:18
Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей после победы над «Манчестер Сити» (2:0) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что парижане показали уверенную игру.
«Самое главное, что мы показали уверенную игру. Хорошо оборонялись, активно контратаковали. Дважды забили, и можно только этому порадоваться. Правильно располагались на поле, а потому отбиваться не было очень сложно. Что до моего гола, то не могу сказать, что намеренно бил в верхний угол», — цитирует пресс-служба УЕФА Гея.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032720--paris-vs-man-city/
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