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Идрисса Гей признался, что его гол получился случайным

02:18

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей после победы над «Манчестер Сити» (2:0) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что парижане показали уверенную игру.

«Самое главное, что мы показали уверенную игру. Хорошо оборонялись, активно контратаковали. Дважды забили, и можно только этому порадоваться. Правильно располагались на поле, а потому отбиваться не было очень сложно. Что до моего гола, то не могу сказать, что намеренно бил в верхний угол», — цитирует пресс-служба УЕФА Гея.

ПСЖ — Манчестер Сити

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032720--paris-vs-man-city/

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Евгений Козинов все материалы автора

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