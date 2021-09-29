Анчелотти считает, что поражение от «Шерифа» станет для «Реала» уроком на будущее

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Шерифа» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что данный результат станет уроком на будущее.

«Мы не просто обеспокоены, нас раздражает эта ситуация. Мы проиграли из-за небольших нюансов, хотя команда играла хорошо. В атаке мы и не могли сыграть еще лучше, но объяснить это сложно.

Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения. Мы создавали моменты, их хватало. Возможности были и у вышедшего на замену Йовича. Думаю, в итоге все просто сложилось в плюс им и в минус нам", — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.