Анчелотти считает, что поражение от «Шерифа» станет для «Реала» уроком на будущее
01:57
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Шерифа» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что данный результат станет уроком на будущее.
«Мы не просто обеспокоены, нас раздражает эта ситуация. Мы проиграли из-за небольших нюансов, хотя команда играла хорошо. В атаке мы и не могли сыграть еще лучше, но объяснить это сложно.
Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения. Мы создавали моменты, их хватало. Возможности были и у вышедшего на замену Йовича. Думаю, в итоге все просто сложилось в плюс им и в минус нам", — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032687--real-madrid-vs-sheriff/
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