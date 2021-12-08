«Шахтер» показал худший результат в группе Лиги чемпионов в своей истории
01:49
«Шахтер» с двумя очками занял последнее место в группе D Лиги чемпионов. Команда выступал в одном квартете с «Реалом», «Интером» и «Шерифом».
«Горняки» набрали два очка. Как сообщает Tribuna.com, это худший результат клуба на групповом этапе турнира. Ранее горняки ставали третьими с тремя очками в сезоне-2015/16 — предыдущий самый низкий результат команды по набранным очкам.
В сезоне-2011/12 «Шахтер» стал последним в группе с АПОЭЛ, «Порту» и «Зенитом», набрав пять пунктов. Напомним, что все украинские клубы уже вылетели из еврокубков.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1104124751-shaxter-pokazal-xudshij-rezultat-v-gruppe-lch-v-svoej-istorii.html
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