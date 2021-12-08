Гризманн признан лучшим игроком матча «Порту» — «Атлетико»
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«Порту» проиграл «Атлетико» (1:3) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Лучшим игроком встречи признан нападающий Антуан Гризманн.
Французский нападающий отметился голом и голевой передачей. После игры ему вручили специальную награду.
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