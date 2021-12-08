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Гризманн признан лучшим игроком матча «Порту» — «Атлетико»

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«Порту» проиграл «Атлетико» (1:3) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Лучшим игроком встречи признан нападающий Антуан Гризманн.

Французский нападающий отметился голом и голевой передачей. После игры ему вручили специальную награду.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры