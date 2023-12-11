«Севилья» подаст на «Ланс» жалобу в УЕФА, если болельщиков клуба не пустят во Францию

«Севилья» объявила, что обратится с жалобой в УЕФА, если фанатов команды не пустят во Францию на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ланса».

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что планирует запретить болельщикам испанского клуба приезжать на встречу с «Лансом». Это решение связано с повышенным риском фанатских столкновений – перед игрой 14-го тура французской лиги 1 в драке между фанатами погиб болельщик «Нанта».

«Севилья» выступает против этой меры, поскольку считает, что болельщикам, и футболу в целом, наносится ущерб с помощью непропорциональных и неоправданных мер.

«Севилья» ведет переговоры с правительством Испании, чтобы избежать этой запретительной меры, поскольку многие болельщики уже запланировали перелеты и поездки во Францию для просмотра матча с «Лансом».

«Севилья» считает, что нашим болельщикам причинен вред. Это создает опасный прецедент в том, что касается поездок болельщиков. Клуб направит в УЕФА свою официальную жалобу на проведенную процедуру без предварительного уведомления и практически без возможности реакции», – сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Матч «Ланс» – «Севилья» пройдет во вторник, 12 декабря. Начало – в 20.45 по московскому времени.