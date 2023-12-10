Каземиро восстановился после травмы и может сыграть против «Баварии»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро приступил к тренировкам после травмы, сообщает пресс-служба манкунианцев.

31-летний бразилец не играл за «МЮ» с октября. Он получил повреждение лодыжки во время выступлений за сборную Бразилии.

Сейчас Каземиро вернулся в тренировкам. В воскресенье, 10 декабря он отдельно от команды занимался на поле.

Теперь Каземиро может попасть в заявку на матч против «Баварии» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Олд Траффорд» во вторник, 12 декабря.