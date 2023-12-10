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10 декабря, 23:57

Каземиро восстановился после травмы и может сыграть против «Баварии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро приступил к тренировкам после травмы, сообщает пресс-служба манкунианцев.

31-летний бразилец не играл за «МЮ» с октября. Он получил повреждение лодыжки во время выступлений за сборную Бразилии.

Сейчас Каземиро вернулся в тренировкам. В воскресенье, 10 декабря он отдельно от команды занимался на поле.

Теперь Каземиро может попасть в заявку на матч против «Баварии» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Олд Траффорд» во вторник, 12 декабря.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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Источник: Саудовская Аравия может купить Лигу чемпионов

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