Серхио Бускетс: «Барселона» в критической ситуации»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после поражения от «Бенфики» (0:3) в Лиге чемпионов оценил ситуацию в команде.

«Куман? Проще всего уволить тренера, — цитирует игрока Barca Centre. — Но мы все несем ответственность. Мы действительно в критической ситуации».

В составе победителей дубль сделал Дарвин Нуньес. Один из мячей он забил с пенальти. Также отличился Рафа Силва.

«Барса» проиграла оба стартовых матча и занимает последнее место в своей группе.