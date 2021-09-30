Серхио Бускетс: «Барселона» в критической ситуации»
00:29
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после поражения от «Бенфики» (0:3) в Лиге чемпионов оценил ситуацию в команде.
«Куман? Проще всего уволить тренера, — цитирует игрока Barca Centre. — Но мы все несем ответственность. Мы действительно в критической ситуации».
В составе победителей дубль сделал Дарвин Нуньес. Один из мячей он забил с пенальти. Также отличился Рафа Силва.
«Барса» проиграла оба стартовых матча и занимает последнее место в своей группе.
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