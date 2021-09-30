Сане признался, что навешивал, когда забил гол

Нападающий «Баварии» Лерой Сане после победы над киевским «Динамо» во 2-м туре Лиги чемпионов признался, что его гол получил случайным. Вингера признали лучшим игроком встречи.

«Я отыграл неплохо. Мы доминировали на поле и к тому же мало что позволили сопернику в обороне. По воротам в том эпизоде я даже и не бил, а хотел сделать навес. Чуть повезло, что моя техника в ту секунду меня подвела», — цитирует пресс-служба УЕФА Сане.