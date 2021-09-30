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Сане признался, что навешивал, когда забил гол

00:38

Нападающий «Баварии» Лерой Сане после победы над киевским «Динамо» во 2-м туре Лиги чемпионов признался, что его гол получил случайным. Вингера признали лучшим игроком встречи.

«Я отыграл неплохо. Мы доминировали на поле и к тому же мало что позволили сопернику в обороне. По воротам в том эпизоде я даже и не бил, а хотел сделать навес. Чуть повезло, что моя техника в ту секунду меня подвела», — цитирует пресс-служба УЕФА Сане.

Бавария — Динамо К

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032705--bayern-vs-dynamo-kyiv/

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Евгений Козинов все материалы автора

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