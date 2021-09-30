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Сане признан лучшим игроком матча «Бавария» — «Динамо»

00:26
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Нападающий «Баварии» Лерой Сане признан лучшим игроком матча группового турнира Лиги чемпионов против киевского «Динамо». В этой встрече он отметился голом и голевой передачей.

«Он играл хитроумно, всегда успешно шел в обводку, был стремителен, созидал и забивал!» — отметил технический наблюдатель УЕФА Марсель Коллер.

Бавария — Динамо К

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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