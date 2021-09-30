Нападающий «Баварии» Лерой Сане признан лучшим игроком матча группового турнира Лиги чемпионов против киевского «Динамо». В этой встрече он отметился голом и голевой передачей.

«Он играл хитроумно, всегда успешно шел в обводку, был стремителен, созидал и забивал!» — отметил технический наблюдатель УЕФА Марсель Коллер.