Сергей Семак: «Зенит» заслуженно вышел в евровесну»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Лиги чемпионов против «Челси» (3:3) оценил выступление своей команды.

— «Зенит» впервые при вас вышел из группы Лиги чемпионов в евровесну. Вы больше рады тому, что впервые за три года заняли не четвертое место, или больше расстроены, что не вышли в плей-офф Лиги чемпионов?

— Мы заслуженно вышли. Во второй раз при мне выходим в евровесну: один раз из Лиги Европы, один раз — из Лиги чемпионов. Еще один раз мы набрали семь очков в группе. С таким результатом иногда выходят в плей-офф Лиги чемпионов, а мы даже в евровесну тогда не вышли. Единственное, прошлый сезон провалили, но для нас он был критичным в плане ковида и травм. Заменить игроков элементарно было некем. Можно связывать это с изменением формата лимита... Совокупность факторов повлияла на неудачный предыдущий сезон. Остальные были на более-менее одинаковом уровне.

— В чем эволюционирует «Зенит»?

— Приходят новые игроки. К сожалению, я не могу сказать, что мы усиливаем команду, но видоизменяем. Проблем много, мы их знаем, но не всегда получается делать то, что хочется в плане развития командной игры, — сказал Семак.

«Зенит» занял третье место в группе и выступит в Лиге Европы.