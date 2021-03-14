Карасев назначен на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» М
Российские арбитры из бригады Сергея Карасева получили назначение на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» Менхенгладбах. Игра пройдет в Будапеште.
Вместе с Карасевым на матче будут работать: помощники судьи — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, видеоарбитр — Виталий Мешков, ассистент видеоарбитра — Сергей Иванов.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» М состоится во вторник, 16 марта. Начало — в 23.00 (время московское). Из-за коронавирусных ограничений встреча пройдет в столице Венгрии.
Первая игра завершилась победой «горожан» со счетом 2:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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