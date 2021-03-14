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Карасев назначен на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» М

13:16
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Российские арбитры из бригады Сергея Карасева получили назначение на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» Менхенгладбах. Игра пройдет в Будапеште.

Вместе с Карасевым на матче будут работать: помощники судьи — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, видеоарбитр — Виталий Мешков, ассистент видеоарбитра — Сергей Иванов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» М состоится во вторник, 16 марта. Начало — в 23.00 (время московское). Из-за коронавирусных ограничений встреча пройдет в столице Венгрии.

Первая игра завершилась победой «горожан» со счетом 2:0.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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