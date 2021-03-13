«Настоящие чемпионы не сломаются!» Первый пост Роналду после вылета из ЛЧ
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в Instagram первый пост после вылета команды из Лиги чемпионов.
«Количество падений, которые происходят в жизни, гораздо менее важно, чем-то, насколько быстро и крепко вы встаете на ноги. Настоящие чемпионы никогда не сломаются!
Наше внимание уже сосредоточено на «Кальяри», борьбе в серии А, финале Кубка Италии и всем том, чего мы еще можем добиться в этом сезоне.
Это правда, что прошлое принадлежит музеям, но, к сожалению, у футбола есть память. И у меня тоже. Историю нельзя стереть, она пишется каждый день с упорством, командным духом, настойчивостью и большим трудом. И те, кто этого не понимает, никогда не добьются славы и успеха», — написал Роналду.
9 марта «Ювентус» обыграл «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов, но вылетел из турнира по сумме двух матчей (1:2, 3:2).
36-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 32 матча за итальянский клуб во всех турнирах и забил 27 мячей при четырех голевых передачах.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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