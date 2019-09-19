Семина спрашивали о победе в Лиге чемпионов. Он говорил об игре в Оренбурге в 11:30

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Байером» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:1) высказался о матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом». Он выразил недовольство ранним началом игры — 11:30.

— Одно дело задание и тактические наработки, другое — исполнители, — приводит пресс-служба клуба слова Семина. — Главные действующие лица — это футболисты. Я хочу сказать им большое спасибо. Сыграли дисциплинированно, четко представляли свою работу, поэтому и победили.

— Мурило сегодня играл опорного полузащитника. Как пришли к такому решению?

— После травм Миранчуков у нас не было особых вариантов. Как оказалось, это было правильное решение. Мурило сыграл хорошо. Он уже играл на этой позиции, но именно в «Локомотиве» ни на тренировках, ни во время контрольных матчей не выходил в опорной зоне. Молодец — сыграл с листа и сделал то, что мы просили. Он должен был находится перед двумя центральными защитниками, где «Байер» здорово разыгрывает мяч. Очень сильно сыграли Баринов и Крыховяк, которые успевали и разрушать и атаковать.

— Эта победа — стечение обстоятельств или ваша задумка?

— Это уже 301-я случайная победа. Давайте лучше уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?

— Помните, когда «Локомотив» в последний раз побеждал в Лиге чемпионов в гостях?

— «Галатасарай», когда Евсеев забил? Что вспоминать старое — нужно жить новым. Сегодняшняя победа будет посерьезнее. Но заглядывать далеко вперед нам не нужно — необходимо подготовиться к 11:30 утра в Оренбурге. Это самое важное сейчас.

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