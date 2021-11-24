Семак: «У наших ворот был один момент, который привел к голу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).

— Вчера вы сказали, что ждете от «Мальме» активной и агрессивной игры. По первому тайму соперник так и играл. Почему команда оказалась к этому не готова?

— Почему? Мы были к этому готовы. У наших ворот практически не возникало моментов в первом тайме. К сожалению, был один момент, который привел к голу.

— В первой игре было удивительным расположение Дугласа при позиционных атаках. Сейчас этого не было. Разве не предполагалось, что «Зенит» будет владеть мячом?

— Нет, это в прошлой игре был Кузяев, которому удобнее играть. А Дуглас вышел сегодня, его в прошлый раз не было, поэтому расположение было таким.

«Зенит» идет на третьем месте в таблице квартета, команда точно обеспечила себе третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы.