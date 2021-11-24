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Семак: «У наших ворот был один момент, который привел к голу»

01:26
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).

— Вчера вы сказали, что ждете от «Мальме» активной и агрессивной игры. По первому тайму соперник так и играл. Почему команда оказалась к этому не готова?

— Почему? Мы были к этому готовы. У наших ворот практически не возникало моментов в первом тайме. К сожалению, был один момент, который привел к голу.

— В первой игре было удивительным расположение Дугласа при позиционных атаках. Сейчас этого не было. Разве не предполагалось, что «Зенит» будет владеть мячом?

— Нет, это в прошлой игре был Кузяев, которому удобнее играть. А Дуглас вышел сегодня, его в прошлый раз не было, поэтому расположение было таким.

«Зенит» идет на третьем месте в таблице квартета, команда точно обеспечила себе третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
1:1
Зенит
Голы
Рикс, 28 (1:0), Ракицкий, 90+2 (1:1)
Нереализованный пенальти
Дзюба 52
Мальме
Далин Ахмедходжич Брорссон Мойсандер Ларссон Левицки Инносент Рикс Пенья (Ракип, 78 ) Чолак Бирманчевич (Ольссон, 69 )
Зенит
Кержаков Чистяков Ловрен (Ерохин, 46) Ракицкий Дуглас Сантос Караваев Барриос Вендел Клаудиньо (Мостовой, 46) Малком (Круговой, 90+3) Дзюба
Предупреждения
Далин 50, Ахмедходжич 56, Мойсандер 74, Рикс 90  -  Клаудиньо 36, Вендел 55, Чистяков 62
Судьи
Андрис Трейманис Харалдс Гудерманис Алексей Спасенников
ВАР
Пиньейру Делажо

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Гоша Чернов все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры