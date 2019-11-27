Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Лионом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона» поделился ожиданиями от встречи и отметил прекрасное психологическое состояние форварда Артема Дзюбы. Игра пройдет сегодня, 27 ноября, начало — в 20.55 (мск).

— При таком же составе делать существенные изменения нет смысла, поэтому особых изменений нет, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ». — Усложняет ситуацию присутствие и трех центральных защитников «Лиона», вопрос: где буду использовать Денайера?

«Зениту» нужна сегодня только победа? Ничья и мы в деле при определенных раскладах. Естественно, мы хотим победить. С «Лионом» можно и нужно играть, есть «Лейпциг», который выделяется на фоне остальных команд, а вот остальные: каждая может выйти в плей-офф. Составы равные. Будем претендовать на выход в следующий этап до последнего тура. Психологическое состояние Дзюбы? Прекрасное состояние, он прекрасно делает свою работу. Это его только подстегивает. Он профессионал.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лион».