Савич рассказал о настрое «Атлетико» перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Защитник «Атлетико» Стефан Савич рассказал, с каким настроением команда подходит к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Настроение в раздевалке отменное. Мы знаем, что Лига чемпионов — особый и красивый турнир, в котором хочет участвовать каждый. Мы сплочены. Посмотрим, удастся ли нам добиться хорошего результата», — приводит слова Савича официальный сайт УЕФА.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 23 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.