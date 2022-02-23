Симеоне поделился ожиданиями от матча «Атлетико» с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Нам противостоит одна из лучших команд мира. С момента прихода нового тренера этот клуб стал играть надежнее, с большей самоотдачей и вообще стал похож на «Манчестер Юнайтед», каким он всегда был. Это команда, смело действующая в полузащите и атаке.

«Ман Юнайтед» мне сейчас видится более сильным и действующим более плотно. Он хорош в верховой игре при обороне. Сложно найти места, где он допускал бы ошибки. Я всегда готовлюсь к матчам против соперников в их топовом виде и ищу варианты, как доставить им проблемы», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 23 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.