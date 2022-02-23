В среду, 23 февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

В последний раз в еврокубках команды встречались в 1992 году. Тогда, в 1/8 финала Кубка кубков победу по итогам двух матчей одержал испанский клуб (3:0, 1:1).

На групповой стадии Лиги чемпионов нынешнего сезона «Атлетико» занял второе место в группе В, набрав 7 баллов. «Манчестер» стал первым в группе F с 11 очками.

Следить за матчем «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.