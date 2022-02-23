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Сегодня, 21:00

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть и во сколько начало матча 1/8 финала Лиги чемпионов

«Атлетико» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Сергей Ревенко
Корреспондент
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

В среду, 23 февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

В последний раз в еврокубках команды встречались в 1992 году. Тогда, в 1/8 финала Кубка кубков победу по итогам двух матчей одержал испанский клуб (3:0, 1:1).

На групповой стадии Лиги чемпионов нынешнего сезона «Атлетико» занял второе место в группе В, набрав 7 баллов. «Манчестер» стал первым в группе F с 11 очками.

Следить за матчем «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Лига чемпионов. 1/8 финала
23 февр, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Манчестер Юнайтед

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ФК Манчестер Юнайтед
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