Самедов болеет за «Боруссию» в матче Лиги чемпионов с «Барселоной»

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов посетил матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Боруссия» — «Барселона».

В своем Instagram 35-летний футболист выложил фото, где он позирует в шарфе дортмундского клуба. На заднем фоне запечатлен бывший партнер Самедова по «Динамо» Андрей Воронин.

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