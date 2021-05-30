Рюдигер пожелал де Брейне скорейшего выздоровления

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер выразил сожаление из-за серьезной травмы хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брейне в решающем матче Лиги чемпионов сезона-2020/21 (1:0).

— Мне очень жаль, что де Брейне получил травму. Конечно, с моей стороны не было умысла. Мы лично знакомы с Кевином, и я желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь увидеть его на футбольном поле как можно быстрее, — написал Рюдигер в своем Twitter.

В дебюте второго тайма футболисты столкнулись в борьбе за позицию, и бельгиец получил травму головы, из-за которой не доиграл матч, а также рискует не сыграть на предстоящем чемпионате Европы.