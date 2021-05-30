Де Брейне получил перелом носа и орбитальной кости в финале Лиги чемпионов
13:33
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассказал о том, какие травмы он получил во время финального матча Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).
«Всем привет! Только что вернулся из больницы. Мой диагноз: перелом носа и левой орбитальной кости. Сейчас я чувствую себя нормально. Все еще расстроен из-за вчерашнего поражения, но мы еще вернемся», — написал у себя в Twitter Де Брейне.
Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021
Де Брейне получил травму во втором тайме после столкновения с защитником «Челси» Антонио Рюдигером. На 60-й минуте встречи 29-летнего бельгийца заменил Габриэл Жезус.
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