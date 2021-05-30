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Де Брейне получил перелом носа и орбитальной кости в финале Лиги чемпионов

13:33
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассказал о том, какие травмы он получил во время финального матча Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

«Всем привет! Только что вернулся из больницы. Мой диагноз: перелом носа и левой орбитальной кости. Сейчас я чувствую себя нормально. Все еще расстроен из-за вчерашнего поражения, но мы еще вернемся», — написал у себя в Twitter Де Брейне.

Де Брейне получил травму во втором тайме после столкновения с защитником «Челси» Антонио Рюдигером. На 60-й минуте встречи 29-летнего бельгийца заменил Габриэл Жезус.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры