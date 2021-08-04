Квинси Промес: «Нет слов, чтобы описать сегодняшнюю игру «Спартака»

Футболист «Спартака» Квинси Промес отреагировал на поражение красно-белых в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:2).

«У меня нет слов, чтобы описать сегодняшнюю игру», — сказал Промес корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

29-летний голландец пропустил встречу из-за повреждения.