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Квинси Промес: «Нет слов, чтобы описать сегодняшнюю игру «Спартака»

23:09
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Футболист «Спартака» Квинси Промес отреагировал на поражение красно-белых в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:2).

«У меня нет слов, чтобы описать сегодняшнюю игру», — сказал Промес корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

29-летний голландец пропустил встречу из-за повреждения.

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Сергей Федоров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры