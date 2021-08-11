Руй Витория ответил на вопрос о возможном усилении «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после поражения в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов от «Бенфики (0:2) заявил, что команде необходимо усиление состава.

— «Спартак» не прошел дальше. Что скажете об усилениях? Как относитесь к аплодисментам, которые звучали в ваш адрес сегодня?

— Если говорить об усилении, я не могу говорить публично о том, что мне нужен один или другой игрок. Но усиления нужны. В сентябре будет много времени, чтобы усилить команду. Нужно будет сесть вместе с руководством клуба и понять, какие решения помогут клубу усилиться. Говоря об аплодисментах, я был рад услышать их после тех лет, что проработал в клубе.

— Что скажете о доверии со стороны владельца клуба? Уже не раз он высказывал доверие публично, но вскоре после этого тренер уходил.

— Не хочу говорить о том, что я обсуждаю с президентом.

По итогам двух встреч (0:4) красно-белые вылетели из турнира. Команда продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.