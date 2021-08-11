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Руй Витория признался, что у «Спартака» есть психологическая нагрузка из-за результатов

00:57
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория после поражения от «Бенфики» (0:2) в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов признался, что у команды была усталость.

— Каково для вас было вернуться на этот стадион? Что скажете Жезушу и «Бенфике»?

— Нормальное возращение, я приехал сюда, прожил часть своей жизни. Мы хотели одержать победу. Хочу пожелать удачи «Бенфике», чтобы они прошли в группу Лиги чемпионов, но следующий раунд для них будет очень непростым.

— Жезуш сказал, что «Спартак» был уставшим.

— Была усталость не только физическая, но также и вызванная несколькими факторами. Не все привыкли играть через два дня на третий. Не все получилось, сложный график. Также есть психологическая нагрузка, вызванная результатами. Лига чемпионов закончена, впереди игры чемпионата и Лиги Европы, нужно бороться дальше.

Напомним, «Спартак» проиграл «Бенфике» и в первом матче (0:2) квалификации Лиги чемпионов и по итогам двух встреч (0:4) закончил выступление в турнире. Красно-белые продолжать играть в Лиге Европы.

Бенфика — Спартак

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Максим Алланазаров все материалы автора

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