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Сегодня, 03:17

Рубен Диаш рассказал, что повлияло на ход матча со «Спортингом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Капитан «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал победу над «Спортингом» (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Рады, что нам удалось реализовать созданные моменты. Забили два или три гола в начале встречи, и это повлияло на ход матча. Но мы не можем сказать, что это было легко. Голы придали нам спокойствие, но «Спортинг» показал, что у него есть сильные стороны», — цитирует пресс-служба УЕФА Диаша.

Ответная игра состоится в Манчестере 9 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
0:5
Манчестер Сити
Голы
Махрез, 7 (0:1), Бернарду Силва, 17 (0:2), Фоден, 32 (0:3), Бернарду Силва, 44 (0:4), Стерлинг, 58 (0:5)
Спортинг
Адан Матеус Рейс Коатес Порро (Нету, 82 ) Инасио Эсгайю Палинья (Табата, 75 ) Матеус Нунес Педру Гонсалвеш (Угарте, 50 ) Сарабия (Слимани, 75 ) Паулинью
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш Стоунс (Зинченко, 61) Ляпорт (Аке, 84) Жоау Канселу Эрнандес (Фернандинью, 73) Де Брейне Бернарду Силва (Делап, 85) Стерлинг Махрез Фоден (Гюндоган, 61)
Предупреждения
Матеус Нунес 65, Эсгайю 78, Угарте 83  -  Гюндоган 74
Судьи
Йованович (Сербия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033897--sporting-cp-vs-man-city/
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