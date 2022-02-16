Рубен Диаш рассказал, что повлияло на ход матча со «Спортингом»

Капитан «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал победу над «Спортингом» (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Рады, что нам удалось реализовать созданные моменты. Забили два или три гола в начале встречи, и это повлияло на ход матча. Но мы не можем сказать, что это было легко. Голы придали нам спокойствие, но «Спортинг» показал, что у него есть сильные стороны», — цитирует пресс-служба УЕФА Диаша.

Ответная игра состоится в Манчестере 9 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.