«Сити» может играть лучше». Гвардиола прокомментировал крупную победу над «Спортингом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Спортингом» (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда может играть лучше.

«Спортинг» — фантастическая команда. Они чемпионы Португалии. Я знаю, насколько они хороши. Очень доволен результатом, потому что сделали большой шаг по направлению к четвертьфиналу.

Мы сыграли всего один матч. Добились фантастического результата, но впереди еще одна игра. Игроки меня знают. Мы можем играть лучше. Поймите правильно: я невероятно рад этому результату, но мы можем играть лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

Ответная игра состоится в Манчестере 9 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.