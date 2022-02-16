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Сегодня, 03:04

«Сити» может играть лучше». Гвардиола прокомментировал крупную победу над «Спортингом»

Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Спортингом»
Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Getty Images

 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Спортингом» (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда может играть лучше.

«Спортинг» — фантастическая команда. Они чемпионы Португалии. Я знаю, насколько они хороши. Очень доволен результатом, потому что сделали большой шаг по направлению к четвертьфиналу.

Мы сыграли всего один матч. Добились фантастического результата, но впереди еще одна игра. Игроки меня знают. Мы можем играть лучше. Поймите правильно: я невероятно рад этому результату, но мы можем играть лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

Ответная игра состоится в Манчестере 9 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
0:5
Манчестер Сити
Голы
Махрез, 7 (0:1), Бернарду Силва, 17 (0:2), Фоден, 32 (0:3), Бернарду Силва, 44 (0:4), Стерлинг, 58 (0:5)
Спортинг
Адан Матеус Рейс Коатес Порро (Нету, 82 ) Инасио Эсгайю Палинья (Табата, 75 ) Матеус Нунес Педру Гонсалвеш (Угарте, 50 ) Сарабия (Слимани, 75 ) Паулинью
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш Стоунс (Зинченко, 61) Ляпорт (Аке, 84) Жоау Канселу Эрнандес (Фернандинью, 73) Де Брейне Бернарду Силва (Делап, 85) Стерлинг Махрез Фоден (Гюндоган, 61)
Предупреждения
Матеус Нунес 65, Эсгайю 78, Угарте 83  -  Гюндоган 74
Судьи
Йованович (Сербия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033897--sporting-cp-vs-man-city/
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
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