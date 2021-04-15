Ройс отметил, что «Манчестер Сити» сыграл умнее «Боруссии»
01:29
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).
«Мы были спокойны и очень хорошо смотрелись до пенальти, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 15 апреля. — «Сити» неподражаем в плане позиционной игры, они заставляли нас бегать за мячом. Было очень трудно отобрать у них мяч. «Сити» был лучше сегодня и сыграл умнее нас. Это следует признать».
В полуфинале «Ман Сити» сыграет с «ПСЖ».
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029492--dortmund-vs-man-city/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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