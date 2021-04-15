Голы Тареми, Беллингема, Шупо-Мотинга и Фоудена претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

На звание автора лучшего гола претендуют Мехди Тареми («Порту»), Джуд Беллингем («Боруссия»), Эрик Шупо-Мотинг («Бавария») и Фил Фоуден («Манчестер Сити»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.