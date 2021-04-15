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Голы Тареми, Беллингема, Шупо-Мотинга и Фоудена претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов

01:25

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

На звание автора лучшего гола претендуют Мехди Тареми («Порту»), Джуд Беллингем («Боруссия»), Эрик Шупо-Мотинг («Бавария») и Фил Фоуден («Манчестер Сити»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры