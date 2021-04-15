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Джуд Беллингем: «Безумно рад, что забил свой первый гол в Лиге чемпионов»

01:36
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

«Я не думаю, что мы можем утешать себя своей игрой, ведь мы все равно не прошли дальше, — цитирует англичанина официальный сайт УЕФА 15 апреля. — Мы проиграли оба матча. «Манчестер Сити» был определенно лучше. Я поздравляю их, они были великолепны.

Безумно рад, что забил свой первый гол в Лиге чемпионов. В первом матче мой гол не засчитали. Так что теперь вдвойне приятно. Я отпраздную его с моими товарищами по команде. Жалко, что моя мама, папа и братья не смогли присутствовать сегодня на трибуне.

Это незабываемый момент для меня, но для нас было важнее победить сегодня, а этого нам так и не удалось».

В полуфинале «Ман Сити» сыграет с «ПСЖ».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029492--dortmund-vs-man-city/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры