Роналду остался один мяч до отметки в 800 голов за карьеру
22:51
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал автором победного гола в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0).
Португальцу осталось забить еще один гол, чтобы достичь отметки в 800 мячей в карьере. Речь идет о голах за клубы и сборную Португалии.
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
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