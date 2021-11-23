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Роналду остался один мяч до отметки в 800 голов за карьеру

22:51
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал автором победного гола в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0).

Португальцу осталось забить еще один гол, чтобы достичь отметки в 800 мячей в карьере. Речь идет о голах за клубы и сборную Португалии.

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Иван Шитик все материалы автора

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