Роналду остался один мяч до отметки в 800 голов за карьеру

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал автором победного гола в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0).

Португальцу осталось забить еще один гол, чтобы достичь отметки в 800 мячей в карьере. Речь идет о голах за клубы и сборную Португалии.