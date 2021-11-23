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«Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

22:47
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Англичане победили со счетом 2:0.

Этой победой «Ман Юнайтед» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов досрочно за один тур до конца группового этапа.

Команда занимает первое место в группе F, набрав 10 очков. Далее идут «Вильярреал» (7), «Аталанта» (5) и «Янг Бойз» (3).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/groups/

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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