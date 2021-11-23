«Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Англичане победили со счетом 2:0.

Этой победой «Ман Юнайтед» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов досрочно за один тур до конца группового этапа.

Команда занимает первое место в группе F, набрав 10 очков. Далее идут «Вильярреал» (7), «Аталанта» (5) и «Янг Бойз» (3).