«Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф Лиги чемпионов
22:47
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Англичане победили со счетом 2:0.
Этой победой «Ман Юнайтед» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов досрочно за один тур до конца группового этапа.
Команда занимает первое место в группе F, набрав 10 очков. Далее идут «Вильярреал» (7), «Аталанта» (5) и «Янг Бойз» (3).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/groups/
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