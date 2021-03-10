Роналду не забил в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2005 года

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог забить в плей-офф Лиги чемпионов-2020/21. Форвард ушел с поля без забитого мяча в обеих играх 1/8 финала против «Порту» (1:2, 3:2).

Роналду не забивает в плей-офф главного еврокубка впервые с сезона-2004/05. Тогда он не смог отличиться в двух играх за «Манчестер Юнайтед». В следующем сезоне Лиги чемпионов «МЮ» не вышел из группы, а начиная с сезона-2006/07 португалец неизменно отличался в плей-офф.