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Терзич: «Приятно пробиться в четвертьфинал»

02:27
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Исполняющий обязанности главного тренера «Боруссии» из Дортмунда Эдин Терзич прокомментировал итог ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (2:2). Дортмундцы благодаря победе в первой игре прошли в четвертьфинал.

«Приятно пробиться в четвертьфинал. Мы довольны результатом и выступлением команды. Мы гордимся ребятами. Это были важные матчи, и мы боролись для конца. «Боруссия» нечасто проходила в восьмерку лучших в Европе, и мы очень гордимся тем, что смогли попасть в эту восьмерку», — цитирует официальный сайт УЕФА Терзича.

Боруссия Д — Севилья

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