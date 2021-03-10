Терзич: «Приятно пробиться в четвертьфинал»

Исполняющий обязанности главного тренера «Боруссии» из Дортмунда Эдин Терзич прокомментировал итог ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (2:2). Дортмундцы благодаря победе в первой игре прошли в четвертьфинал.

«Приятно пробиться в четвертьфинал. Мы довольны результатом и выступлением команды. Мы гордимся ребятами. Это были важные матчи, и мы боролись для конца. «Боруссия» нечасто проходила в восьмерку лучших в Европе, и мы очень гордимся тем, что смогли попасть в эту восьмерку», — цитирует официальный сайт УЕФА Терзича.