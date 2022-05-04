Клопп ответил, с кем бы хотел сыграть в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Вильярреалом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов признался, что для него не важно, с кем сыграть в финале.

«Я буду смотреть второй полуфинал. Финал будет грандиозным вне зависимости от того, с кем придется играть. Я бы не сказал, что у меня есть предпочтения. Кто заслужит победу больше, тот завтра и победит», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

В первой встрече «Ливерпуль» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.