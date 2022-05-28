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Робертсон: «Хотим закончить сезон на высокой ноте, но и «Реал» — тоже»

Робертсон надеется на победу над «Реалом» в финале Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон перед финалом Лиги чемпионов против «Реала» отметил, что «красные» хотят закончить сезон победой.

«Мы исправились за поражение в 2018 году в Киеве, выиграв Лигу чемпионов год спустя. Тот матч для нас уже далеко в прошлом. Конечно, нам противостоит «Реал», но мы просто хотим добиться победы. Надеюсь, завтра праздновать будем мы.

Мы прошли через многое. У нас были травмы и проблемы, но сейчас ребята готовы и полны уверенности. Мы хотим закончить сезон на высокой ноте, но и «Реал» — тоже. Они провели фантастический сезон, у них были невероятные матчи в Лиге чемпионов. Смотреть было одно удовольствие», — цитирует пресс-служба УЕФА Робертсона.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034586--liverpool-vs-real-madrid/
Эндрю Робертсон
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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