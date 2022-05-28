Нападающий «Реала» Карим Бензема перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля» признался, что не думает о рекорде Криштиану Роналду по числу голов за один розыгрыш главного еврокубка. Французу осталось всего два гола, чтобы повторить рекорд португальца — 17.

«Рекорды будут всегда, но они существуют для того, чтобы их бить. Для меня же самое главное — выкладываться по максимуму на поле и помогать своей команде побеждать. Если получается забить или отдать голевой пас — это очень важно. Но победы всегда будут в приоритете.», — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22.00 по московскому времени.