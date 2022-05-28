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Сегодня, 05:14

Бензема назвал особенности Карло Анчелотти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Карим Бензема перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля» отметил, что ему нравится работать с главным трнером Карло Анчелотти.

«Это один из лучших тренеров мира, и мне очень нравится работать под его началом. Он помогает мне поверить в себя. Знает, как разговаривать с игроками и мотивировать их. У нас прекрасные отношения», — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034586--liverpool-vs-real-madrid/
Карим Бензема
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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