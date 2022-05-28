Бензема назвал особенности Карло Анчелотти

Нападающий «Реала» Карим Бензема перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля» отметил, что ему нравится работать с главным трнером Карло Анчелотти.

«Это один из лучших тренеров мира, и мне очень нравится работать под его началом. Он помогает мне поверить в себя. Знает, как разговаривать с игроками и мотивировать их. У нас прекрасные отношения», — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22.00 по московскому времени.