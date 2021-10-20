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«Зальцбург» уверенно обыграл «Вольфсбург» в домашнем матче Лиги чемпионов

21:36
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19 октября «Зальцбург» дома выиграл у «Вольфсбурга» (3:1) в матче 3-го тура группы G Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге.

В составе победителей дубль оформил Ноа Окафор, еще один гол забил Карим Адейеми. У гостей отличился Лукас Нмеча.

На счету «Зальцбурга» 7 очков и первое место в группе после трех игр. У «Вольфсбурга» — 2 балла и третья строчка.

Лига чемпионов 

Группа G 

«Зальцбург» (Австрия) — «Вольфсбург» (Германия) — 3:1 (1:1)

Голы: Адейеми, 3 (1:0). Л.Нмеча, 15 (1:1). Окафор, 65 (2:1). Окафор, 77 (3:1). 

«Зальцбург»: Кен, Ульмер (Гуиндо, 86), Вебер (Бернарду, 72), Онгене, Кристенсен, Камара (Капальдо, 66), Зейвальд, Ааронсон, Сучич, Окафор (Адаму, 87), Адейеми (Шимич, 87).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон (Паулу Отавиу, 70), Мбабу, Баку (Ф.Нмеча, 70), Лакруа, Арнольд, Вранкс, Штеффен, Лукебакио, Л.Нмеча.

Предупреждения: Камара, 19. Мбабу, 47. Арнольд, 84. Капальдо, 87. 

Судья: Орсато (Италия).

20 октября. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена».

Зальцбург — Вольфсбург

 

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Александр Кравченко все материалы автора

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    3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе. была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна. На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить. Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789 Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.

    20.10.2021